Kæmpe dansk triumf: Brentford stormer frem

Mathias Jensen lavede et flot mål, da Brenford lørdag slog Philip Billing og Bournemouth 2-0 og forlængede sin sejrsstime i Premier League.

Den danske midtbanestrateg øgede til 2-0 efter 75 minutter, efter at angriberen Ivan Toney havde åbnet ballet på et straffespark kort før pausen.

Sejren er Brentfords tredje i træk i Premier League, hvor holdet nu er kravlet op på en ottendeplads - et point foran Liverpool.

Thomas Frank havde igen nok at fejre. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Thomas Frank havde valgt Mathias Jensen og Christian Nørgaard til sin startopstilling, men gav også spilletid til Mads Roerslev, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Mikkel Damsgaard i anden halvleg.

Især før pausen var Brentford ikke specielt sprudlende, men indsatsen var solid, og kort før pausen scorede Ivan Toney for 21. gang af 21 mulige på et straffespark for Brentford.

Angriberen, der er sigtet for at overtræde ligaens bettingregler i en endnu ikke afgjort sag, fremtvang selv forsøget i en situation, hvor han ellers så ud til at have mindst lige så godt fat i Bournemouths Marcos Senesi som omvendt.

I en kontrolleret anden halvleg var Brentford aldrig for alvor truet af et selvtillidsramt udehold, der nu har tabt otte af sine seneste ni ligakampe og ligger blot et point over stregen.

Danske Billing havde med et hug lige på Brentfords keeper et af værternes bedste forsøg, men det var en anden dansker fra midtbanen, der efter 75 minutter lukkede kampen ned.

Josh Dasilva slog bolden i feltet, hvor Mathias Jensen brugte sin teknik og sit overblik til at placere bolden sikkert uden for keeperens rækkevidde.