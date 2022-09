Kæmpe dansker-fest: Franks målkonge ustyrlig

Thomas Frank og Brentford har kurs mod en ny fremragende kampagne i Premier League, og den danske manager kan især takke stjernen Ivan Toney for den fornemme åbning på sæsonen

Hvordan ville det gå dem, når Christian Eriksen smuttede?

Hvordan skulle London-klubben kunne overraske, når modstanderne havde lært holdets forcer at kende?

Hvordan ville Brentford i det hele taget evne at omstille sig til den svære sæson to efter succeskampagnen som oprykkere?

Thomas Frank og Co. er godt i færd med at give de første svar. Og de er særdeles overbevisende! Lørdag vandt danskerklubben 5-2 over Leeds og kravlede dermed op på 7. pladsen med ni point på kontoen.

Der er kun spillet seks runder, men danskerklubben ligner mere og mere et etableret Premier League-mandskab. En forhastet mellemregning? Muligvis. Men med den nuværende succes i mente bør selv de største hold i England være nervøse, når de gæster Brentford Cummunity Stadium.

Annonce:

De bør i hvert fald frygte Ivan Toney. Den engelske angriber er brandvarm, og lørdag var han kampens helt store oplevelse, da Leeds fik læsterlige klø.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ivan Toneys værdi stiger stødt hver uge i øjeblikket. Angriberen noterede sig lørdag for et hattrick. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Mål på stribe

Den 26-årige stjerne noterede sig for et hattrick i forestillingen og er nu kun overgået af Erling Haaland i Premier Leagues aktuelle topscorertabel.

Hans danske manager må prise sig lykkelig over, at det lykkedes at holde på profilen denne sommer, men spørgsmålet er, hvor længe den målfarlige herre bliver på disse kanter.

I britiske medier nævnes klubbens topscorer tilmed som et varmt navn til Englands VM-trup, hvilket understreger, at London-mandskabet tiltrækker sig masser af opmærksomhed af de gode grunde netop nu.

Med Thomas på sidelinjen og Toney i frontlinjen har klubben fremstået som en velsmurt offensiv maskine i sæsonens indledning. Aktuelt deler mandskabet andenpladsen med Liverpool, når det gælder opgørelsen for flest scorede mål i ligaen.

Annonce:

Lørdag fik tre danske spillere lov at tage del i festlighederne. Mathias Jensen startede inde, mens Mathias ’Zanka’ Jørgensen og Mikkel Damsgaard kom ind fra bænken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pierre-Emile Højbjerg scorede på ny for Tottenham, der manifesterede sin plads i toppen af Premier League-tabellen. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Vigtige danske træffere

Flere af deres landsmænd i Premier League nød samtidig succes på andre store adresser.

Ikke langt fra græsset i Brentford bragte Pierre-Emile Højbjerg Tottenham foran i opgøret mod Fulham, og den træffer fik afgørende betydning, da dysten i London endte med en hjemmesejr på 2-1.

De tre point betyder, at Tottenham bider sig godt fast i top-3.

Også Phillip Billing kom på tavlen, da Bournemouth-aktøren med sin reducering til 1-2 i udekampen mod Nottingham Forest var med til at vende det opgør på hovedet. Værterne smed det hele til sidst og tabte 2-3.

Med triumfen hoppede Billing og holdkammeraterne en smule op i tabellen, hvor de med syv point nu har fået lidt luft til nedrykningsstregen.