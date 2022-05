Kæmpe drama og livline til Liverpool

Manchester City var søndag på randen af nederlag, men vendte 0-2 til 2-2 på udebane mod West Ham.

Jarrod Bowen scorede to gange for hjemmeholdet i første halvleg, men Jack Grealish og et selvmål sørgede for 2-2 i en City-domineret anden halvleg, hvor Riyad Mahrez misbrugte et straffespark.

Dermed bevarer Pep Guardiolas tropper en gunstig position i duellen med Liverpool om det engelske mesterskab.

City har nu 90 point for 37 kampe på førstepladsen, mens Liverpool har 86 point for 36 kampe på andenpladsen.

Manchester City kan sikre sig mesterskabet med en sejr på hjemmebane mod Aston Villa i sidste runde næste søndag.

Liverpool gæster tirsdag Southampton og har Wolverhampton på hjemmebane i sidste runde.

West Ham stod solidt defensivt og straffede Manchester City to gange i første halvleg. Og begge gange var opskriften den samme.

Både efter 25 og 45 minutter blev en bold spillet direkte frem på Jarrod Bowen, der trak ind i banen fra sin højre kant og vandt duellen med City-keeper Ederson.

City havde svært ved at kreere store chancer, men kort inde i anden halvleg kom reduceringen. West Ham forsømte trods to muligheder at cleare et hjørnespark, og så flugtede Jack Grealish en løs bold i nettet.

Uden at sprudle pressede City på, og efter 70 minutter blev det 2-2 med stor hjælp. Et frisparksindlæg blev sendt i feltet og upresset headede den tjekkiske højreback Vladimír Coufal bolden ind bag egen keeper.

Udeholdet pressede videre og fik i slutfasen også chancen for at sikre sig sejren på et straffespark, men Riyad Mahrez så sit forsøg reddet af West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

Efter 149 ligakampe i træk var Kasper Schmeichel for første gang siden 2018 ikke mellem stængerne for Leicester i Premier League.

Fra bænken så den 35-årige danske landsholdskeeper reserven Danny Ward være med til at hjemføre en 5-1-sejr på udebane mod allerede nedrykkede Watford.

Leeds forhindrede med en scoring i overtiden sit fjerde nederlag. Det gav 1-1 mod Brighton på hjemmebane.

Leeds har dermed 35 point for 37 kampe lige over stregen. Burnley har 34 point lige under stregen, men har til gengæld kun spillet 36 kampe. Everton er med 36 point for 35 kampe også stadig involveret i kampen for at undgå den sidste nedrykningsplads.