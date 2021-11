Kæmpe fadæse - brænder to straffespark

Watfords Ismaila Sarr havde et par meget forglemmelige minutter, da han brændte to straffespark mod Manchester United

Det er ingen skam at brænde et straffespark - det kan der være mange grunde til. Til gengæld er det ikke så heldigt at brænde to af slagsen i træk.

Det kan man spørge Watfords Ismaila Sarr. For det skete for den 23-årige Watford-angriber i lørdagens kamp mod Manchester United.

Ved stillingen 0-0 fik senegaleseren således muligheden fra 11 meter-pletten, da Jonathan Moss tilkendte hjemmeholdet et straffespark.

Her gik det både godt og skidt for Watford. Skidt for Ismaila Sarr, da han måtte se David de Gea redde sit halvhjertede forsøg. Men godt for Kiko Femenía, der fulgte op og scorede på riposten. Og dog.

For efter at have gennemset situationen dømte dommer Moss omspark, da Femenía havde bevæget sig ind i straffesparksfeltet, inden Sarr sparkede.

Derfor fik Sarr endnu en chance - men det fik han heller ikke noget ud af.

Endnu en gang lod afslutningen en del tilbage af ønske, og de Gea kunne med en fodparade på ny nægte Sarr at score på den oplagte mulighed.

En bet for Watford, der dog ikke lod sig slå ud.

For Ole Gunnar Solskjærs tropper spillede som et hold i krise - og det udnyttede hjemmeholdet.

Første gang efter en lille halv time, hvor Joshua King med et venstrebensskud overlistede David de Gea og bragte Watford på 1-0.

Og så kort inden pausen, hvor Ismaila Sarr gjorde sin tidligere skade god igen ved denne gang at sende en afslutning i netmaskerne.

2-0 ved pausen og et bjerg at bestige for kriseramte Manchester United.

