Kæmpe fejltrin: - Udstiller sig selv

Ademola Lookman så ikke for godt ud, da han prøvede et kunstnerisk straffespark

Mange FC København-fans har klappet med beundring, når Jonas Wind har lavet en 'panenka' i kritiske situationer, men Fulhams tilhængere er nok mere fuld af raseri end beundring over for deres (over)modige angriber, Ademola Lookman.

Den engelske frontløber fik chancen for at sparke et straffespark til allersidst i kampen mod West Ham, og her kunne han have udlignet værternes 1-0-føring.

Med stor selvtillid gik han til bolden for at udføre det chip-spark, som tjekkiske Antonín Panenka gjorde så berømt i 1976, men det var ligesom om Lukasz Fabianski havde læst den i historiebøgerne.

Polakken blev nemlig stående og kunne på ydmygende vis tage bolden til sig, mens Lookman gik i en form for choktilstand.

Se hvordan det gik galt herunder:

Foto: Julian Finney/Ritzau Scanpix

Foto: Julian Finney/Ritzau Scanpix

Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

- Alle kan brænde et straffespark, men når man beslutter sig for at sparke sådan, skal den i nettet. Det er han nødt til at forstå, siger træner Scott Parker.

- Brænder man et straffe sådan, udstiller man sig selv. Det ved han, og han er mere skuffet end nogen anden.

Fulham havde Joachim Andersen med fra start, men danskerens klub fik altså ingen point med og kan inden længe ryge under nedrykningsstregen, hvis West Bromwich og Burnley scorer point.

Braithwaite involveret i Barca-fest

Tøffe dømt offside: Ramt af corona

Brøndby skal snart trykke nye penge