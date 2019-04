Kæmpe fiasko: Koster 244.000 kroner i minuttet

Se også: Arsenal forstærker sig med Barça-spiller

Han nåede 71 kampe for Barcelonas A-hold, inden han i januar skiftede til Arsenal på en lejeaftale.

25-årige Denis Suárez var ønskespilleren for den nye Arsenal-manager Unai Emery, da han tiltrådte i sommer.

Foreløbig har Arsenal dog ikke fået meget værdi for pengene med aftalen med den spanske midtbanespiller.

Ikke en eneste gang er han startet inde, og samlet er det blot blevet til 67 minutter i Premier League og 28 minutter i Europa League mod Bate Borisov.

Hos spanske AS har de regnet ud, at Suárez foreløbig har kostet Arsenal 32.700 euro pr. minut - eller omregnet til danske penge, 244.000 kroner pr. minut.

Denis Suárez i aktion i februar mod Manchester City. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Denis Suárez scorer her for FC Barcelona i efteråret 2017. Foto: AP

Denis Suárez har tidligere spillet under Unai Emery i Sevilla med stor succes, og manageren taler da også stadig pænt om sin landsmand.

- Jeg tror, at han er klar til startopstillingen, men vores fokus er lige nu på at levere en kollektiv god indsats, sagde Emery efter mandagens kamp, hvor Suárez så hele 2-0-sejren mod Newcastle fra bænken.

16,2 millioner betalte Arsenal til Barcelona i lejegebyr, mens Suárez foreløbig har fået en håndfuld millioner kroner i løn.

- Det er den første nye spiller, der bærer hans fingeraftryk, og det har været en stor skuffelse, lyder det fra James Benge, der dækker klubben for Football London.

Arsenal har allerede en option på køb af Denis Suárez, der vil koste 157 millioner for et definitivt køb. Intet tyder dog på, at London-klubben kan finde det fornuftige i at punge ud med flere penge for spanieren.

