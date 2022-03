Kæmpe gave til Liverpool

Manchester City havde et massivt overtag, men måtte nøjes med ét point, da klubben mandag aften gæstede Crystal Palace i Premier League.

Hjemmeholdet spillede stærkt i sin defensiv, som Manchester City bare ikke kunne få hul på, og derfor endte det 0-0.

Det skyldtes blandt andet, at den danske landsholdsspiller Joachim Andersen spillede en god kamp i Crystal Palaces forsvar.

Manchester City snublede dermed i topstriden. Liverpool kan med en sejr over Arsenal onsdag reducere Manchester Citys forspring til ét point efter 29 runder.

Lykkes det, er mesterskabskampen i England pivåben.

Kevin de Bryune og City-stjernerne kunne ikke score på Selhurst Park. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Manchester City var altdominerende i den første fase af mandagens opgør på Selhurst Park i London, og flere af klubbens spillere bød sig til med store muligheder.

Blandt andre Kevin De Bruyne kom tæt på, da han efter 27 minutter flugtede kuglen tæt forbi mål.

I første halvlegs sidste kvarter var det imidlertid Crystal Palace, der pludselig kom frem til fine chancer.

Joachim Andersen blandede sig et par gange i Manchester Citys felt efter dødbolde, og Wilfried Zaha sendte en udmærket afslutning afsted.

Efter pausen var kampbilledet det samme.

Manchester City dominerede, og Crystal Palace forsøgte at slå til på kontrachancer - men effektiviteten udeblev i begge lejre.

I sidste spilleminut fik Aymeric Laporte ellers en gylden mulighed for at heade Manchester City til sejr. Kevin De Bruyne lagde et perfekt tempereret frispark ind i feltet, hvor Laporte slet ikke fik ram på bolden.