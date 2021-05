Kæmpe hyldest fra Obama

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama er imponeret over Manchester United-angriber Marcus Rashford - de to har brugt tid på at tale om blandt andet bøger

Når Barack Obama siger noget, er der typisk en vis respekt omkring det.

Men den tidligere amerikanske præsident er heller ikke bleg for selv at dele respekt ud, når han møder nogen, der imponerer ham. Og det er der en fodboldstjerne, der har.

23-årige Marcus Rashford har nemlig over for Obama vist sig at indeholde meget mere end at kunne score mål for Manchester United eller det engelske landshold.

Rashford har under corona-restriktionerne lagt et stort socialt engagement i at hjælpe udsatte børn, hvilket fik Obama til at få øjnene op for ham.

Og så deler de en forkærlighed for bøger og åndelig udvikling.

- Jeg tror, at Marcus er langt foran, end jeg var, da jeg var 23 år. Der forsøgte jeg stadig at regne den ud.

- Det var storslået at tale med ham om alt fra vores fælles kærlighed for at læse, til hvordan vi kan løfte den næste generation af ledere, siger Barack Obama i et opslag på Twitter.

Marcus Rashford er meget bevidst om vigtigheden af åndelige udvikling i en verden, hvor det er de fysiske præstationer, der sikrer ham både rigdom og stjernestaus.

- Da jeg er i sportens verden, ved jeg, at mit liv kan skifte meget, meget hurtigt. Og hvis jeg ikke var moden nok eller på et vist niveau i mit hoved, ville det gøre det endnu svært at være berømt eller ting som det.

- Gennem bøger kan man vokse i hvilken som helst retning, man ønsker i stedet for at nogen fortæller mig at jeg skal gøre det eller gøre det. Bøger tillod mig at gøre det på min egen måde.

- Hvis man giver nogle en hjælpende hånd i en ung alder, så vil de gøre ting, de ikke selv troede, at de var i stand til, siger Rashford.

Ifølge Barack Obama er det muligt for andre unge også at finde den rigtige eller i hvert fald en ny vej i livet. Og det kræver ikke så meget:

- Hele verdener er mulige i bøger. Man kan vokse og opdage og skabe forbindelser, som du ellers ikke havde haft - kun ved den simple handling at åbne en bog.

- Når man ser på store sociale bevægelser og skift gennem historien, så er det normalt unge mennesker, der sætter dem i gang, siger Barack Obama.