Kæmpe kaos: Ny kamp udsat

Steven Gerrard og Patrick Vieira er testet positiv for Covid-19, fire kampe er blevet udsat, og smittetallene raser i England.

Der blev den 25. december registreret over 75.900 smittetilfælde i England. Noget, som i den grad har sat sit præg på Premier League.

Det afholdte dog ikke den traditionsrige runde af Premier League, der bliver afholdt den 26. december hvert eneste år og går under navnet 'Boxing Day', fra at løbe af stablen i løbet af søndagen på trods af utilfredse trænere og udsatte kampe.

De tre tidlige kampe på dagen var på forhånd blevet udsat som følge af smitte i trupperne, og senere kom det frem, at kampen mellem Aston Villa og Leeds, der skulle spilles den 28. december, også er blevet udsat.

Godt syv timer før Crystal Palace skulle i aktion mod Tottenham kom det frem, at Palace-træneren Patrick Vieira også var blevet smittet med corona og måtte derfor se sit hold i aktion hjemme fra sofaen.

Sent søndag aften oplyste Arsenal så på sin hjemmeside, at holdet ikke skal i aktion den 28. december alligevel, da Wolverhampton er ramt af et coronaudbrud.

Patrick Vieira er ligesom Steven Gerrard smittet med corona-virus. Foto: Reuters/Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Manchester Citys træner Pep Guardiola er ligesom mange andre bekymret for den stigende smitte.

Forud for kampen mod Leicester City opfordrede spanieren alle fans til at have mundbind på hele kampen igennem.

Det udtalte han i et interview op til kampen, hvor han undrer sig over, at folk ikke bruger mundbind i offentligheden og derfor risikerer at tage corona med ind på stadion blandt de mange andre fans.