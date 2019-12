Kæmpe kollaps: Guld-hjælp til Liverpool i VAR-drama

Se også: Tvunget til regnbuebind: - Jeg kunne ikke lide det

Ikke siden 1990 har Liverpool vundet Premier League, men nu kan de for alvor dufte guldet ved Merseyside.

Fredag aften smed rivalerne fra Manchester City nok den sidste guldchance, da de ude mod Wolverhampton i de sidste minutter smed en 2-1-føring og tabte 2-3.

Allerede efter 11 minutter blev City-målmand Ederson smidt ud, da han fik rødt kort for at vælte angriberen Diogo, der havde kurs mod City-målet, da keeperen stormede ud i ham, og de to kolliderede.

Manchester City brændte to straffespark efter hinanden. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Efter 23 minutter fik City så straffespark efter VAR-dom. Raheem Sterling brændte straffesparket. Men VAR gav ham en ny chance, da Wolves-keeperen gik frem fra stregen.

Det straffespark brændte Sterling også, men returen sparkede han i mål til 1-0, og det var stillingen ved pausen.

Fem minutter efter pausen blev det også 2-0, da Raheem Sterling udnyttede en friløber, mens Adama Traoré med et langskud til 1-2 bankede spændingen tilbage i kampen.

Otte minutter før tid fik Wolverhampton udlignet til 2-2 efter en lidt hård tackling på baglinjen, og så kunne Raul Jimenez score tæt under mål til 2-2. Helt til sidst gjorde Matt Doherty det også til 3-2, og Josep Guardiola kunne se frustreret til på sidelinjen.

Manchester City kollapsede helt til sidst. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Manchester City bliver dermed liggende på tredjepladsen med 14 point op til førende Liverpool, der endda har spillet en kamp færre. Man er et point efter Leicester på andenpladsen, der også har spillet en kamp mere end City.

Det lugter af guld og mesterskabsfest i Liverpool til maj.

Ballade i Palle-kulissen: Vraget kort før VM-kamp

Maradonas datter smider tøjet: Springer ud som undertøjsmodel

Se også: Eventyret er slut: Banket af en mand