Kæmpe kovending for svinedyr United-spiller

I løbet af sommeren er Anthony Martial blevet genstand for stor omtale.

Den franske kantspiller har angiveligt ikke været tilfreds med tilværelsen i Manchester United, og samtidig har José Mourinho tilsyneladende ikke haft den store fidus til franskmanden, som er blevet fortrængt fra startopstillingen af Alexis Sánchez.

Se også: Stjernen valgte syg kæreste og nyfødt baby - nu får han millionbøde

Intet tyder dog på, at Anthony Martial forlader Manchester United, inden transfervinduet lukker på fredag. Således har klubben ikke på noget tidspunkt ønsket at sælge ham, og nu er han også blevet tilbudt en kontraktforlængelse.

Det skriver den engelske avis, the Times.

Manchester United ønsker at binde kantspilleren i fem år, og det kan være et tegn på, at der foregår en magtkamp i klubben mellem José Mourinho og Ed Woodward.

I øjeblikket overvejer Anthony Martial, om han skal underskrive kontrakttilbuddet. Han tror på muligheden for, at José Mourinho er fortid i klubben inden alt for længe, og at han derefter atter kan få chancen for at vise sig frem for De Røde Djævle.

Den 22-årige franskmand har i øjeblikket ét år tilbage af sin aftale med den engelske storklub, men Manchester United har option på at forlænge samarbejdet, der har varet siden 2015, i yderligere ét år.

Martial blev en Manchester Uniteds dyreste indkøb, da han blev hentet i Monaco tilbage i 2015.

Se også: OB-anfører raser: - Jeg bliver kastet ud foran bussen

Se også: Afsløring: FCM-profil tæt på stort skifte – åbner det døren for Tibbling?

Superligaen indefra: Tibbling kan blive rekorddyr FCM-spiller