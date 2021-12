Kæmpe kovending: Vil tilbage til Italien

Romelu Lukaku er langt fra en glad mand i Chelsea. I et nyt interview undskylder han for sin afsked på San Siro og håber på at vende tilbage til Inter

Det helt store tandpastasmil var fremme, da Romelu Lukaku blev præsenteret som ny Chelsea-angriber i sommer.

'Back in the building' skrev den 28-årige belgier på sin Instagram, hvor han stolt stod med den blå spillertrøje, som han tidligere har optrådt i.

Men knap fem måneder efter skiftet til Stamford Bridge er historien en helt anden.

Fra at være trumfkortet i Inter i sidste sæson har resultaterne været svingende på grønsværen for Lukaku i Chelsea, og han har haft problemer med at finde vejen til cheftræner Thomas Tuchels startellever.

Nu tager belgieren bladet for munden og fortæller om sin nuværende situation, hvor tandpastasmilet er forsvundet.

- Jeg er ikke glad for situationen i Chelsea. Jeg tror, at træneren (Tuchel, red.) vælger at spille med et andet system, men jeg må ikke give op. Jeg må blive ved med at arbejde og være professionel, siger Lukaku i et interview med Sky Sports Italia og understreger:

- Jeg er ikke tilfreds med situationen, men jeg arbejder hårdt og må ikke give op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lukaku er flere gange kommet ind fra bænken. Her får han instrukser fra cheftræner Thomas Tuchel. Foto: Matt Dunham/AP Photo/Ritzau Scanpix

Vil tilbage til Inter

Romelu Lukaku forlod Inter i sommer, og ifølge hovedpersonen selv var han ikke tilfreds med sin afsked på San Siro. Det slår belgieren fast i interviewet.

- Den måde, jeg forlod Inter på, den måde, jeg kommunikerede med fansene på, irriterer mig.

- Jeg vil gerne undskylde over for Inter-fansene. Den måde, jeg tog afsked på, burde have været anderldes.

Ligeledes har Lukaku fortsat stor kærlighed til Inter, som han håber at blive genforenet med.

- Jeg vil altid have Inter i mit hjerte, og jeg håber virkelig en dag at vende tilbage for at spille der.

Lukaku nåede at optræde 95 gange for de italienske mestre, hvor det blev til 64 kasser.

I denne sæson har belgieren spillet 13 Premier League-kampe, og han står noteret for fem mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------