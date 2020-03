Kæmpe nedtur: Dummer sig i straffedrama

Se også: Dobbelt-klammeri til træning

Der har ikke været meget at juble over for Tottenham-spillerne og deres fans i denne sæson. Alle de tre seneste kampe er tabt, og drømmen om videre avancement i Champions League er formentlig slukket oven på udebanenederlaget til RB Leipzig.

Med Delle Alli på toppen er det tydeligt, at London-klubben mangler offensiv power, og det var da også Premier League-bundholdet Norwich, der havde flest skud kampen igennem.

Derfor har Mourinho brug for at alle spillerne leverer til målkontoen. Og det gjorde 'Super'-Jan Vertonghen allerede efter 13 minutter, daGiovani Lo Celso frisparksindlæg fandt vej til belgierens pandebraske. At det var et vigtigt mål var tydeligt at se på den efterfølgende jubel.

Fotos: PETER CZIBORRA/Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Se også: Derfor så Ståle rødt: - Han var blind eller lyver

Norwich, der har vist fin form på det seneste - blandt andet med en sejr over Leicester i weekenden, formåede at udnytte deres spilovertag og med 12 minutter ige af den ordinære spilletid, bragte Josip Drmic spændingen tilbage i kampen. Et kæmpe drop fra Michel Vorm, de havde fået lov at vogte Spurs-buret.

Flere mål kom der ikke i den ordinære spilletid, og derfor skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Den forlængede spilletid var ren ørkenvandring, og derfor springer vi direkte til straffesparkskonkurrencen.

Her startede det godt for Tottenham, da først Eric Dier sendte bolden ind bag Tim Krul, mens Michel Vorm hev en redning frem på forsøget fraKenny McLean. Efterfølgende valgteErik Lamela at hamre bolden på overliggeren og over mål, og så kunne Adam Idah udligne til 2-2.

Både Lo Celso ogMarco Stiepermann scorede på deres efterfølgende spark, men Tottenhams ungeTroy Parrott kunne ikke stå for presset og måtte se sit forsøg reddet af Tim Krul.

NorwichsTodd Cantwell bankede efterfølgende bolden op i venstre hjørne uden chance for Vorm, og så var det pludselig Norwich, der havde overhånden.

Desværre for Tottenham brændteGedson Fernandes det efterfølgende straffesparksforsøg, og så kan Norwich se frem til en kamp mod vinderen af torsdagens kamp mellem Manchester United og Derby.

Se også: Storhold trækker sig efter dødsfald