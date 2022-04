Kæmpe nedtur for Zanka

Mathias Zanka Jørgensen sæson har været præget af skader. Og det fortsætter.

Den tidligere FC København-stjerne er nemlig færdig for sæsonen grundet en ny skade. Det oplyser Thomas Frank på et pressemøde fredag ifølge The Athletics journalist Jay Harris.

Tilbage i efteråret fik Zanka spilletid i syv kampe i træk i Premier League, inden han blev skadet i november.

Siden sad han ude i månedsvis, inden han for små to uger siden gjorde comeback og spillede fuld tid mod West Ham.

Men en ny skade holdt den danske stopper ude af Brentfords seneste kamp - en sejr over Watford - og vil altså holde ham ude af sæsonens sidste fem kampe.

Mathias Zanka Jørgensen har kontraktudløb denne sommer, men Brentford har en option, således at de kan forlænge samarbejdet med et år. Det skal afgøres snart, fortalte Thomas Frank i sidste uge til danske journalister.

- Jeg tror, at det handler om en bred vurdering af det hele med Zanka, truppen og holdet. Jeg har været tilfreds med de præstationer, Zanka har leveret på banen, og også med hans personlighed og input uden for banen. Det er uheldigt, at han var skadet i en længere periode, men det kan ske. Generelt er jeg meget tilfreds med ham, så vi skal sætte os ned og sætte det hele sammen.

- Det er jo en del af et stort puslespil, sagde Thomas Frank.

I alt er det blevet til otte kampe for Brentford i denne sæson for den tidligere danske landsholdsspiller.