Kæmpe provokation

Afklapsningen endte med at blive lidt ligegyldig.

Det var helt andet, som bogstaveligt talt stjal billedet, inden Burnley blev ydmyget af mestrene fra Manchester City, som allerede efter godt en time var foran 5-0, som også blev kampens resultat.

Måske var det den flyvende provokation, som ramte spillerne fra den gamle traditionsklub fra Nordengland.

Efter at spillerne fra Burnley i solidaritet med 'Black Lives Matter'-bevægelsen havde knælet, dukkede der et lille privatfly op over Elihad Stadium i Manchester med et banner efter sig med teksten 'White lives matter - Burnley'.

A plane flew over the Etihad stadium tonight with this banner saying 'White Lives Matter Burnley'. So depressing.

Altså en modreaktion til flere og flere sportsfolks solidaritet med, hvad der er sket den seneste måneds tid i USA.

Storbritannien har på det seneste oplevet flere mod-demonstrationer i gaderne med masseslagsmål til følge.

Inden opgøret Manchester City og Burnley var færdigspillet, var Burnley allerede ude og fordømme handlingen.

Det skete med følgende erklæring:

'Vi ønsker at gøre det klart, at de ansvarlige ikke er velkomne på Turf Moor.

Dette repræsenterer på ingen måde, det Burnley Fodboldklub står for, og vi vil arbejde fuldt ud med myndighederne for at identificere de ansvarlige og tage passende skridt.

Klubben har en stolt fortegnelse over at arbejde med alle køn, religioner og trosretninger gennem sin prisbelønnede fællesskabsordning og er imod racisme af enhver art.

Vi står fuldt ud bag Premier League's Black Lives Matter-initiativ', lød det fra den nordengelske klub.

På banen var det envejstrafik. Foto: Ritzau Scanpix

Åbningsmålet kom midtvejs i første halvleg, da unge Phil Foden med et fladt langskud gjorde det til 1-0.

Trods total kontrol og flere chancer måtte City vente indtil to minutter før pausen med at komme på 2-0. Det blev til gengæld også et flot mål.

Riyad Mahrez modtog en lang aflevering helt ude på højrekanten. Han driblede ind mod feltet, tørrede fuldstændig sin direkte modstander og gjorde det til 2-0 med et fladt spark til det lange hjørne.

Inden pausen udnyttede han også et straffespark dømt med VAR-hjælp til at gøre det til 3-0. Spændingen var totalt punkteret, da holdene gik til pause.

Burnley var aldrig i nærheden af noget som helst, og City havde ingen planer om at geare ned.

David Silva gjorde det til 4-0 fra nært hold fem minutter inde i anden halvleg, og efter en god times spil blev også Phil Foden dobbelt målscorer.

