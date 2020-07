Kæmpe Schmeichel-fiasko

Leicester må en tur i Europa League næste sæson.

Det er en kendsgerning, efter Kasper Schmeichel og kompagni led nederlag til Manchester United - blandt andet efter et stort drop af den danske landsholdsmålmand, der forærede Jesse Lingard en scoring i overtiden.

Længe lignede det ellers, at pointene var undervejs for Leicester, der blandt andet ramte overliggeren efter et hovedstødsforsøg fra Jamie Vardy.

Men ind ville den ikke, og så indkasserede Premier League-vinderne fra 2016 netop det resultat, de ikke måtte.

Kasper Schmeichel kostede et mål i tillægstiden. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Gæsterne var bedst i kampens indledende minutter, men det tog ikke lang tid, før Leicester kom bedre med og fik presset United tilbage på banen.

Efter cirka 25 minutters spil lignede det et kort øjeblik, at United-målmand David De Gea igen ville få en uheldig hovedrolle.

Spanieren, der har lavet flere store fejl i løbet af sæsonen, fik ikke ordentligt fat i en svag afslutning fra Iheanacho, og på riposten var Jamie Vardy tæt på at kunne prikke den ind. Leicester-topscoreren blev dog korrekt dømt offside.

Holdene gik til pause ved stillingen 0-0.

Efter pausen bølgede spillet frem og tilbage, og det blev mere og mere tydeligt, at United havde størst interesse i et uafgjort resultat.

Det var dog også gæsterne, der efter 70 minutters spil kom på tavlen.

Wes Morgan og den tidligere United-forsvarer Jonny Evans fik i fællesskab begået straffespark mod Anthony Martial.

Det stod Bruno Fernandes for at eksekvere. Portugiseren lavede i vanlig stil et lille hop lige inden afslutningen, og da Schmeichel kastede sig til venstre for sig selv, sendte Fernandes sikkert bolden i mål i den modsatte side.

'The Foxes' kunne inden kampen ellers nøjes med en uafgjort, såfremt Chelsea skulle gå hen og tabe imod Wolverhampton, men heller ikke her var der hjælp at hente.

Og så lykkedes det ikke Leicester at spille sig i det fineste selskab, som de ellers sæsonen igennem har ligget lunt i svinget til.

United og Chelsea går dermed i Champions League sammen med Manchester City og Premier League-vinderne fra Liverpool.

Handskerne er smidt i ringen. Det bliver 'blot' til Europa League på King Power Stadium i efteråret. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Et hold, der til gengæld godt kunne bruge Wolves' nederlag, var Tottenham.

José Mourinhos mandskab kunne nemlig rykke op på sjettepladsen og dermed gå i Europa League, hvis de samtidig selv indkasserede point.

Det lykkedes med en uafgjort kamp mod Crystal Palace, der ikke havde noget at spille for.

Wolves skal derfor bruge pokalturnerings-hjælp fra Chelsea for at spille sig i Europa League næste sæson.

Vinder The Blues FA Cup-finalen, går Europa-pladsen nemlig til Wolves, mens Arsenal kan snuppe den selv, hvis de vinder guldet der.

