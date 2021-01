Kæmpe sensation: Taber til nummer sidst

Efter en lang periode med succes kom Manchester United onsdag aften gevaldigt ned på jorden i Premier League.

Hjemmekampen på Old Trafford mod ligaens isolerede agterlanterne, Sheffield United, endte i et sensationelt nederlag på 1-2.

Blamagen betyder også, at Manchester United misser muligheden for at generobre førstepladsen i denne omgang.

Manchester City, der har spillet en kamp mindre, fører nu ligaen med 41 point foran Manchester United med 40.

Det var blot Sheffield Uniteds anden sæsonsejr ud over den mod Newcastle, og holdet ligger stadig sidst, nu med otte point samlet og ti point op til Brighton på den rette side af nedrykningsstregen.

17. december førte Sheffield United også 1-0 hjemme mod Manchester United, men endte dengang med at tabe 2-3. Denne gang var holdet i stand til at fuldføre overraskelsen.

Manchester United leverede en svag præstation, og bundholdet var effektivt på sine chancer.

Manchester United skabte ikke meget på sit boldovertag, men Mason Greenwood kom dog til en god mulighed i indledningen.

I stedet blev hjemmeholdet chokeret efter et hjørnespark midtvejs i første halvleg.

John Fleck serverede et hjørnespark, og fra nært hold snittede Kean Bryan bolden i mål foran handskerne på David De Gea.

United havde fortsat svært ved at trænge igennem udeholdets forsvar, der holdt stand til pausen.

Få minutter efter pausen spillede Bruno Fernandes Mason Greenwood op til en stor chance, men teenageangriberen fik dårligt træf på sin afslutning.

Manchester Uniteds tryk blev dog større, og efter 18 minutter kom udligningen, da Harry Maguire hårdt headede et hjørnespark i nettet til 1-1.

Så forventede man, at hjemmeholdet ville blæse bundholdet omkuld i slutningen, men i stedet slog Sheffield til igen med 17 minutter tilbage.

Efter rædselsfuldt og inkonsekvent forsvarsspil af hjemmeholdet i et langt angreb havnede bolden hos Oliver Burke, der med en forkølet afslutning scorede via en afretning og overliggeren til 2-1.

Manchester United forsøgte at lægge et pres til sidst, men det heroisk fightende udehold stod imod og kunne juble over sensationen.

Samtidig spillede Everton på hjemmebane 1-1 mod nummer tre, Leicester, der nu har 39 point. Everton har på syvendepladsen 33 point.

James Rodríguez scorede til 1-0 på Kasper Schmeichel efter en halv time, men midtvejs i anden halvleg udlignede Youri Tielemans med et godt skud fra kanten af feltet.