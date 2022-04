Kæmpe skandale: Sådan omgår City økonomisk kontrol

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at finansieringen til Manchester Citys storhed i temmelig høj grad kommer fra Abu Dhabi, men nu har en ny omgang af 'Football Leaks' vist, hvordan den engelske storklub går udenom UEFA's regler i pengestrømmen.

Det er det tyske magasin Der Spiegel, der har fået adgang til dokumenterne, hvor det kommer frem, at det har været en myndighed under regeringen i Abu Dhabi.

Her skulle der eksempelvis være betalt millioner af euro i provision til spilleragenter via en hemmelig trekantsaftale. Her skulle man have benyttet en spansk gruppe ved navn Jaume Roures som mellemmand til at camouflere betalingerne.

Derfor har Manchester City - ifølge afsløringen - sluppet forbi den økonomiske kontrol.

Undersøgelsen viser også, at Jaldun Al Mubarak, der er både Manchester City-præsident og premiereminister i Abu Dhabi, har godkendt de pengestrømme, der er blevet kanaliseret af regeringen til den engelske klub.

Endvidere er der også anklager mod City, der handler om, at de skulle have presset mindreårige spillere til at skrive under på en kontrakt i bytte for penge. Dernæst er der en anklage om, at firmaer, der står som sponsor, kun har betalt en del af pengene, mens klubejer Sheikh Mansour har taget sig af resten.

Endelig skulle den tidligere Manchester City-manager Roberto Mancini have fået en stor del af sin løn via en fiktiv konsulentkontrakt.

Manchester City går desuden ind i en tid med nye økonomiske regler, som kan ramme dem.

