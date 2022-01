Premier League ... 18. jan. 2022 kl. 09:03 Gem artikel Gemt artikel

Kæmpe skideballe til Lukaku

Thomas Tuchel revser sin stjerneangriber og siger, at belgieren gav bolden alt for let væk og for ofte mod Manchester City. Ligeledes fortæller cheftræneren, at Lukaku brændte 'en enorm chance'