Kæmpe svensk ros til Christian Eriksen

Det var en Christian Eriksen aflevering, der gik forud for Pontus Janssons hovedstødsscoring i femte tillægsminut lørdag eftermiddag på Vicarage Road i London.

Målet sikrede Brentford 2-1-sejren over Watford, og efterfølgende var det Eriksen, den svenske matchvinder ville tale om.

- Han har været en game changer for os. Han er den bedste, jeg nogensinde har spillet med. Han er en verdensklassespiller, og alle vokser med ham. Han er en fantastisk fyr, en fantastisk spiller, kom det i overdådige vendinger fra Jansson.

Men der var mere endnu:

- Mest af alt er han fantastisk uden for banen. At løbe derind i feltet og vide, at han sparker den ind i panden på én, er fantastisk, sagde han.

Læs også (+): Kom med bag murene: Så vildt er Brøndby Stadion

Nogenlunde det samme sagde manager Thomas Frank, da han fredag talte om Eriksen til en håndfuld danske journalister fra sit kontor i London.

- Det er klart, at Christian har en kæmpe betydning. Han er en spiller, der er rolig på og uden for banen, og det er en god ting i et meget stressfyldt miljø. Vi prøver at finde en rolle, hvor han kan komme så meget på bolden som muligt, så det kan skabe nogle flere chancer for os.

Ikke den bedste udgave af os selv i dag

- Det betyder meget. Det siver ud til holdet, at hvis man giver den til ham, holder han nok fast i bolden, og så er der mulighed for at få bolden igen, hvis man løber dybt og sådan nogle ting. Det betyder meget.

Det var dog Christian Eriksens landsmand og kollega på midtbanen Christian Nørgaard, der bragte Brentford foran i lørdagens kamp, da han stod det rigtige sted i straffesparksfeltet, da bolden kom til ham.

Han var dog ikke udpræget tilfreds efter kampen.

- Det er sådan lidt med momentum. Vi er inde i et good run lige nu, og resultaterne går vores vej. Vi var bestemt ikke den bedste udgave af os selv i dag. Især i 2. halvleg. Der står der Watford på det hele. Det var nærmest bare fra starten af 2. halvleg, at de fik stadion med sig og fik lagt et pres, sagde han til TV3+.

- Der var mange ting, som vi ikke gjorde godt i dag. Men det vigtigste var, at vi vandt kampen, sagde han.

Læs også (+): Eksperten: Sats på nedrykningsspillet