Kæmpe tab: Stjerne kan være ude i uger

Brendan Rodgers må tage det sure med det søde.

Leicester City formåede tirsdag aften at vinde 1-0 over topholdet Liverpool. Et resultat, som mange nok ikke havde set komme.

I samme opgør spillede Leicester-topscorer Jamie Vardy med skavanker i baglåret, hvilket nu kan holde bomberen på sidelinjen i den kommende tid.

Rodgers fortæller nemlig på klubbens hjemmeside, at angriberen kan være ude i de næste tre til fire uger.

Den 34-årige målmager havde samme problemer i baglåret, da Leicester tørnede sammen med Manchester City anden juledag.

Her kom englænderen ikke i aktion.

Rodgers har allerede bekræftet på Leicesters hjemmeside, at topscoreren ikke kommer i aktion mod Norwich nytårsdag.

Ligeledes vil Vardy misse FA Cup-opgøret mod Watford 8. januar og Premier League-kampen mod Burnley 15. januar, hvis bomberen er ude i tre uger.

Er der tale om fire uger på sidelinjen, går Vardy også glip af opgøret mod Brighton 23. januar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------