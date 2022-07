Kæmpe transfer er officiel

Det er en handel, der har været undervejs et godt stykke tid, og mandag er den så blevet officiel.

Gabriel Jesus fortsætter karrieren i det nordlige London hos Arsenal.

Brasilianeren forlader Manchester City, efter at Erling Haaland er hentet til City.

Arsenal henter Jesus for 45 millioner pund - svarende til 389 millioner kroner - ifølge transferjournalisten Fabrizio Romano.

- Klubben har gjort et enormt stykke arbejde for at hente en spiller af denne kaliber. Jeg kender Gabriel personligt meget godt, og vi kender ham alle godt fra hans tid i Premier League og for at være rigtig succesfuld her.

- Dette er en position, der har været på vores radar i lang tid nu, og det er lykkedes os at få en spiller, som vi alle ville have, så jeg er virkelig glad, siger manager Mikel Arteta til klubbens hjemmeside.

Fra 2016 til december 2019 var Arteta assistenttræner i Manchester City. Jesus kom til City i januar 2017, og de havde derfor næsten tre år sammen i storklubben.

Det fremgår ikke, hvor lang Jesus' kontrakt er, men Arsenal skriver, at det er en 'langvarig kontrakt'. Han får angriber-nummeret 9.

