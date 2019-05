Kæmpe transfer lurer: Nu smider United trumfkortet

Paul Pogba kan se frem til at blive anfører i Manchester United, hvis han skrinlægger drømmen om et skifte

Rygterne har længe svirret om en gigantisk handel, der skal sende den franske verdensmester Paul Pogba fra Manchester United til Real Madrid.

Flere britiske medier har skrevet, at det er spillerens eget ønske at forlade Manchester United ti sommer, men nu vil klubbens norske manager, Ole Gunnar Solskjær, gøre et sidste desperat forsøg på at holde kæmpestjernen på Old Trafford.

Ifølge ESPN er Solskjær klar til at give anførerbindet til den 26-årige midtbaneprofil, hvis han lægger alle drømme om et skifte på hylden.

Paul Pogba har tidligere båret armbindet for De Røde Djævle, men den forhenværende United-manager José Mourinho flåede æren fra franskmanden, da de to røg i totterne på hinanden i løbet af den forgangne sæson.

Tak for tilliden, du gamle. Paul Pogba står til at blive ny United-kaptajn, hvis han da bliver i klubben. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Paul Pogba har kontrakt med Manchester United til 2022, så i sidste ende er det englænderne, der bestemmer om de vil slippe franskmanden.

Men en fuldstændig umotiveret Pogba vil være en dyr herre at have siddende på tribunen eller bænken, og derfor håber Solskjær at kunne lokke franskmanden til at blive frontmanden i genopbygningen af United.

Manchester Uniteds nuværende kaptajn, Antonio Valencia, forlader klubben til sommer. Både Ashley Young og svenske Victor Lindelöf har begge været nævnt som arvtagere til anførerposten.

