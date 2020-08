Kæmpe transfer nærmer sig for United

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fik booket billet til Champions League næste sæson, og dermed bliver det også nemmere at lokke nye stjerner til.

Og det er klubben angiveligt godt i gang med.

Ifølge Sky Sports arbejder Manchester United på at hente det engelske stjerneskud Jadon Sancho i Borussia Dortmund, og der lader til at være skred i forhandlingerne.

Selv om Dortmund fortsat står fast på en pris lige i underkanten af en milliard for den 20-årige kantspiller, er Manchester United og Jadon Sancho ved at nærme sig enighed.

Ifølge det engelske medie er United og Sancho tæt på at være enige om en femårig aftale, og tilbage er så at få overtalt Borussia Dortmund til at sælge.

Efter en imponerende sæson med 17 mål og 17 assist i 32 Bundesliga-kampe er det ved at være tid for Sancho til at komme videre, og her er Manchester United altså favorit til at hente englænderne.

Sky Sports melder i øvrigt, at Dortmund måske kan vil sænke prisen en smule, hvis Manchester United vælger at betale en del mere med det samme i stedet for at sprede handlen over en længere periode. Prisen ventes dog stadig at være over 800 millioner kroner.

Sancho har en fortid i Manchester Citys ungdomsafdeling. Han har allerede 11 landskampe på cv'et.

Se også: - Folk forstår ikke, hvor god Nørgaard er

Se også: Mourinhos kryptiske Eriksen-svar

Se også: Dirrer af raseri over Arthur

Berggreen havde aftale: Så blev de helt forkerte fyret

AGF foran hektisk transfersommer