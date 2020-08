Kæmpe triumf: Årtusindets konger

Arsenal vandt FA Cup’en for syvende gang siden 2000 og undgår første sæson i 25 år uden europæisk fodbold

- Vi er spændte, for vi ved, at vi kan redde vores sæson med et trofæ.

Med en ottendeplads i Premier League og et tidligt exit i Europa League til Olympiakos havde Arsenal for første gang siden 1994/1995 ikke sikret sig en plads i europæisk fodbold via ligaen, men FA Cup’en er bare London-klubbens yndlingsturnering. De har nu vundet FA Cup’en 14 gange i alt og syv gange siden 2000, hvilket begge er flest af alle.

FLEST FA-CUP-TITLER SIDEN 2000 7 – Arsenal

6 – Chelsea

2 - Manchester United

2 – Liverpool

2 - Manchester City

1 – Wigan

1 – Portsmouth

Lørdag på et mennesketomt Wembley blev det finale-sejr på 2-1 over Chelsea i en kamp, hvor Pierre-Emerick Aubameyang blev den helt store machvinder med to scoringer.

2-1-målet var en genialitet, hvor han fuldstændig plantede Kurt Zouma med lækre driblinger og chippede bolden i nettet.

Artiklen fortsætter under billederne

Aubameyang med sit første mål til 1-1. Foto: ADAM DAVY/Ritzau Scanpix

Pulisic bragte Chelsea foran efter fem minutter. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

God kamp af AC

Samtidig lå danske Andreas Christensen og ømmede sig gevaldigt efter en herretackling længere oppe på banen. Danskeren spillede en fin kamp efter at være kommet på banen 10 minutter før pausen, da en uheldig César Azpilicueta måtte gå skadet ud.

Spanieren så også skidt ud ved Aubameyangs første mål, hvor han rev den gabonesiske angriber ned i feltet og var heldig at undgå rødt kort. Aubameyang udnyttede selv straffesparket og udlignede dermed den føring som Christian Pulisic tidligt gav Chelsea.

Direkte i gruppespil

Generelt havde Arsenal stor ære af kampen og lignede et hold, der er bedre end Englands nummer otte. Chelsea derimod lignede et hold, der har brugt lidt for mange kræfter på at sikre pladsen i top-fire og dermed en plads i Champions League.

Arsenal-fans jubler over finale-sejren. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Med sejren går Arsenal nu direkte i gruppespillet i Europa League, mens Tottenham må igennem kvalifikationsrunder, og Wolverhampton ikke kommer i Europa.

Arsenal bliver som FA Cup-vinder nu også deltager i den næste kamp i engelsk fodbold, når Community Shield-finalen mod Liverpool spilles på Wembley 29. august, hvilket også bliver uden tilskuere. Først 12. september indledes Premier League.

