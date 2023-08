Kæmpe triumf: Franks tropper i forrygende opvisning

Trods mere end en halv time i undertal og flere sløsede fejl tog Liverpool lørdag en sikker sejr i Premier League.

Hjemme blev Bournemouth med danske Philip Billing dukket 3-1 efter træffere af offensiv-spillerne Luis Diaz, Mohamed Salah og Diogo Jota.

Dermed har Liverpool åbnet sin sæson med fire point i to kampe.

Det samme har Thomas Franks Brentford efter en flot 3-0-sejr mod Fulham, mens Brighton foreløbigt topper rækken med maksimumpoint efter 4-1 hos Wolverhampton.

Der var spillet bare tre minutter på Anfield, da udeholdet tog føringen, efter at en skrækkelig opspilsfejl gav Bournemouth en åben mulighed. I første omgang blev der blokeret, men ghaneseren Antoine Semenyo tordnede den løse bold i nettet.

Forsvarsgeneral Virgil van Dijk var indblandet i fadæsen, og kort efter var han tæt på at udligne, men så sit hovedstød prelle af på overliggeren.

Endnu en hæslig fejl var lige ved at koste Liverpool dyrt efter små ti minutter, men keeper Alisson Becker fik lavet et frispark, der begrænsede brasilianerens tvivlsomme spil med fødderne til et gult kort.

Liverpool rystede fejlene af sig og dominerede spillemæssigt. Udligningen kom efter en lille halv time, da Liverpool spillede gæsterne tynde, og Luis Diaz nettede akrobatisk efter Diogo Jotas intelligente oplæg.

Mohamed Salah brændte sit straffespark, men scorede på riposten, da Liverpool slog Bournemouth. Foto: David Klein/Reuters

Små ti minutter senere bragte Mohamed Salah med sit første sæsonmål Liverpool foran 2-1. Egypterens straffespark blev pillet af Bournemouth-keeper Neto, men Salah var over riposten og gjorde skaden god igen.

Bournemouth havde for lidt at byde ind med offensivt, men fik lidt mere plads at boltre sig på, da den argentinske verdensmester Alexis Mac Allister efter knap en times spil fik marchordre, efter at han med løftet fod kom for sent i en tackling.

I første omgang blev det dog 3-1, da Diogo Jota omsatte en returbold fra Neto.

Bournemouth fik herefter tilspillet sig mere i kampens sidste halve time, men Liverpool lod ikke til at have seriøse problemer og kørte forholdsvis sikkert sejren i hus.

Overbevisende var også Brentfords 3-0-sejr hos Fulham, der spillede knap en halv time i undertal efter Tim Reams udvisning. Yoane Wissa åbnede ballet i første halvleg, inden angrebsmakkeren Bryan Mbeumo bidrog med to træffere efter pausen.

Christian Nørgaard og Mathias Jensen var med fra start, mens Mads Roerslev og Mikkel Damsgaard kom på banen i slutfasen.