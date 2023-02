Kæmpe VAR-brøler: Glemte at tjekke

Mikel Arteta og Arsenal var ekstremt frustrerede over Brentfords udligning i lørdagens møde mellem holdene.

Arsenal-folkene appellerede for, at Christian Nørgaard modtog bolden i en offside-position, før han assisterede Ivan Toneys udlignende mål.

Og det forlyder nu, at Arsenal-spillernes frustrationer er velbegrundede.

Daily Mail skriver, at VAR-dommer Lee Mason udelukkende fokuserede på, om der var en forseelse i opstillet, da han kiggede målet igennem. Han 'glemte' derfor at udnytte teknologien til at tegne offsidelinjerne.

Mikel Arteta var forståeligt nok en vred mand efter udligningen. Foto: David Klein/Ritzay Scanpix

Ifølge Daily Mail ville offsidelinjerne - hvis Lee Mason havde tegnet dem - have vist, at Christian Nørgaard var offside, og målet ville derfor være blevet annulleret.

- Han fokuserede på den mulige fejl og besluttede, at der ikke havde været en, og derfor havde dommer Peter Bankes ikke lavet en klar og åbenlys fejl (i forbindelse med målet)

- I opbygningen til målet er Christian Nørgaard - hvis indlæg Toney header i mål - dog i en offside-position.

- Sandheden er dog, at VAR ikke fuldt ud undersøgte linjerne. Linjerne blev simpelthen ikke tegnet. Og det tæller som en menneskelig fejl. Var stregerne blevet tegnet, ville målet være blevet annulleret for offside, siger Chris Foy, der er dommerekspert og repræsentant for dommerorganet PGMOL, til Daily Mail.

Arsenal måtte - takket være Ivan Toneys mål - nøjes med et point. Dermed tabte de for anden kamp i træk point i topkampen af Premier League, hvor de dog stadig er nummer et med seks point ned til Manchester City.

