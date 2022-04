Kæmpekrise: Kræver Lampard fyret efter 67 dage

Everton har aldrig oplevet at rykke ud af Premier League, men katastrofen lurer efterhånden på Goodison Park, efter at Frank Lampards tropper onsdag tabte med 3-2 til Burnley, der er den nærmeste rival i nedrykningskampen.

Med ni runder tilbage af sæsonen har Everton nu blot ét point ned til nedrykningsstregen, og ifølge klubbens tidligere angriber Victor Anichebe er tiden kommet til at fyre Frank Lampard, selvom det blot er 67 dage siden, at den tidligere engelske landsholdsstjerne blev ansat som ny cheftræner.

På Instagram kritiserede Anichebe således Lampard for først at indskifte Salomon Rondon i 87. minut.

- For sent... åbenlyst, at man skulle have bragt ham på banen for ti minutter siden. Calvert-Lewin har været ringe. Spillerne er ikke gode nok, men det er Frank heller ikke.

Hent Allardyce!

- Selvom jeg elsker ham som spiller, og selvom han virker som en glimrende fyr. Everton rykker 100 procent ned, hvis man ikke laver en ændring, lød det således, ifølge Daily Mail, fra Anichebe, der mellem 2006 og 2013 spillede 168 kampe for Everton.

Anichebe foreslog efter nederlaget til Burnley, at Everton bør forsøge at hente Sam Allardyce tilbage til Goodison Park.

Aktuelt er Frank Lampard da også bookmakernes favorit til at blive den næste Premier League-cheftræner, der bliver fyret.

Everton har spillet i den bedste engelske række siden 1954.

