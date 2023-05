Kæmper for sit fodboldliv

Han er fyldt 33 år, men det er med ham ligesom korkproppen – han synker aldrig til bunds, når han får chancen.

I disse uger kæmper han i bogstaveligste forstand for sit fremtidige fodboldliv i Brentford.

Det handler om Mathias Zanka Jørgensen, der har kontraktudløb med den engelske Premier League klub om under to måneder. Faktisk har Brentford en option på yderligere ét år, men den er endnu ikke udløst fra klubbens side.

Til trods for, at han ’kun’ har fået spilletid i 15 Premier League kampe, så har Mathias Zanka Jørgensen imponeret stort, når Thomas Frank har banket på døren og hidkaldt ham.

Mathias Zanka Jørgensen jubler sammen med holdkammeraterne efter triumfen mod Chelsea, der blev besejret 2-0. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix.

For Zanka har faktisk været med i nogle af klubbens største bedrifter i denne sæson. Ja, de største resultater nogensinde i klubbens historie.

Han har været med i triumferne mod tre af dem, der regnes som de helt store i Premier League.

Annonce:

Han var med til at vinde 2-1 over mestrene fra Manchester City på udebane, han var en markant profil i 3-1 triumfen over Liverpool i januar. Og senest leverede han en storslået indsats, da Brentford – i øvrigt for anden sæson i træk – vandt sidste lørdag på Stamford Bridge over Chelsea.

- Det betyder utrolig meget at have en spiller som Zanka, der bare kan træde ind og præstere, som vi så det mod Chelsea. Han har gjort det gennem hele sæsonen, når vi har haft brug for det, sagde Thomas Frank for nylig på et pressemøde.

Han er dybt imponeret over det, Zanka har leveret for Brentford i denne sæson, fordi han netop er en marginalspiller, der leverer varen, når der er brug for det.

Mathias Zanka Jørgensen leverede en kæmpe præstation og var en af Brentfords bedste, da Chelsea blev besejret 2-0 på Stamford Bridge. Foto: Kieran Cleeves/Ritzau Scanpix.

- Zanka er en erfaren spiller, der har prøvet meget. Den erfaring og den måde at forsvare på, lærer han og deler med de yngre spillere i truppen.

- Det kræver en unik mentalitet og karakter, når du kan præstere, hver gang vi har brug for det. Den karakter og de færdigheder har Zanka, uddybede Thomas Frank.

Om Zankas fremtidige situation i Brentford var Thomas Frank lidt kryptisk:

- Vi har i øjeblikket diskussioner om, hvad der skal ske med vores trup til den kommende sæson. Og de samtaler handler naturligvis også om, hvad der skal ske med Mathias Zanka. Og det er en dialog, vi har direkte med ham, sagde Thomas Frank for nylig på et pressemøde.