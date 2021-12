Kæmper med store smerter

Det kører ikke på skinner for danske Andreas Christensen i de her tider.

Forsvarsspilleren har døjet med en skade i de seneste to opgør.

Søndag lå det i kortene, at han atter ville være tilbage i Chelsea-trøjen, men en indsprøjtning i ryggen gør, at et comeback formentlig lader vente lidt på sig.

Det fortæller London-klubbens tyske manager, Thomas Tuchel, inden Chelseas opgør mod Aston Villa på den traditionsrige 'Boxing Day'.

Den 25-årige landsholdsspiller har nemlig ondt. Meget ondt.

- Andreas fik en indsprøjtning i den nederste del af ryggen den anden dag, og han er også i store smerter, siger Tuchel til Chelseas hjemmeside og fortsætter:

- Det er ikke godt, når vi har haft de her problemer de sidste dage, og vi på samme tid gerne vil være konkurrencedygtige. Men vi prøver at forholde os positive og se frem til kampen mod Aston Villa.

Tyskeren henviser til, at Christensen ikke er den eneste spiller, som Chelsea nok ikke har til rådighed.

Hakim Ziyech er også tvivlsom til opgøret. Derudover har flere profiler haft coronavirus. Herunder Romelu Lukaku, Timo Werner, Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi og Ben Chilwell.

Klubben beretter ikke om, hvornår spillerne definitivt er tilbage.

Aston Villa tager imod Chelsea klokken 18.30 på en dag, hvor fem andre kampe skal afvikles. I forvejen er den engelske juletradition ramt grundet corona. Tre kampe er allerede blevet udsat, og tidligere i dag kom det frem, at tirsdagens brag mellem Leeds og Aston Villa ligeledes bliver udsat.