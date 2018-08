Kæmpestjerne anholdt midt om natten

Politiet i England har netop bekræftet overfor The Independent, at Tottenham-anføreren Hugo Lloris blev anholdt natten til fredag på grund af for meget alkohol i blodet under kørsel.

Franskmanden tog politets test kl. 2.30 i det centrale London og måtte bagefter en tur på stationen. Herefter blev han løsladt mod kaution.

Ifølge Daily Mail har den verdensklassemålmanden brugt syv timer i cellen.

Lloris er en af de bærende profiler for Tottenham sammen med Christian Eriksen. Foto: All over press.

I en meddelelse fra det lokale politi lyder det:

- En mand er blevet sigtet efter et rutinetjek ved Gloucester Place.

- Hugo Lloris er blevet sigtet for for spirituskørsel fredag den 24. august.

Lloris skulle ifølge Daily Mail have vendt tilbage til hjemmet omkring kl. 11 og nægtet at svare på spørgsmål fra de engelske reportere.

Det er lige nu usikkert, om den franske VM-vinder vil være i Mauricio Pochettinos trup til kampen mod Manchester United, som spilles mandag.

TV: Se Tottenham og Lloris vinde over Fulham:



