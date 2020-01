Kaldte kollega idiot: Mourinho slipper

Ifølge Sky Sports slipper José Mourinho for konsekvenser, efter han kaldte et medlem af Southamptons stab for en idiot

Det vakte opsigt, da José Mourinho midt under onsdagens kamp stak hovedet dybt ned i Southamptons målmandstræners noter. Oven i købet mens Andrew Sparks sad på Southampton-bænken.

Tottenham-manageren fik prompte præsenteret et gult kort af kampens dommer Mike Dean, hvilket Mourinho accepterede uden nogen form for brok.

Efter kampen erkendte han, at han ikke havde opført sig pænt, men det var der angiveligt en grund til.

- Jeg var uhøflig. Men jeg var uhøflig over for en idiot. Jeg fortjente helt klart det gule kort. Jeg udvekslede grimme ord med fyren, lød det fra Mourinho på pressemødet efter kampen.

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics pic.twitter.com/3yHJWJK80P — ESPN FC (@ESPNFC) January 1, 2020

Kommentaren ser dog ikke ud til at få konsekvenser for Christian Eriksens chef.

Ifølge Sky Sports, som normalt er ganske velunderettede om den slags sager, så bliver José Mourinho ikke straffet for at kalde kollegaen en idiot. Og altså heller ikke mere end det gule kort for at lure i modstanderens noter.

Det er uvist, hvad der fik José Mourinhos blod i kog, men episoden skete umiddelbart efter, at Harry Kane fik annulleret en scoring for en snæver offside.

Fjerdedommeren spottede Mourinhos tur til modstanderens bænk. Foto: PAUL CHILDS/Ritzau Scanpix

Utilfreds med VAR

VAR godkendte dommer Mike Deans annullering af scoringen, men José Mourinho var langt fra tilfreds med videosystemet i kampen mod Southampton, hvor først Dele Alli blev snydt for et straffespark, inden der kom balance i regnskabet, da Tottenham undgik straf for Toby Alderweirelds hånd på bolden i anden halvleg.

- For mig er dommerne ikke dommere. Jeg synes, VAR skal ændre deres navn, for Video Assistant Referee er ikke sandt.

- Det burde være VR - Video Referee - fordi de er dommerne. Det er mærkeligt. Du ser dommerne på banen, men de er ikke dommerne. De er assistenter, lød det med vanlig sarkasme fra José Mourinho.

Tottenham tabte opgøret 0-1 og er seks point efter Chelsea på fjerdepladsen.

