Efter nogle startvanskeligheder ser Pierre-Emile Højbjerg ud til at have fundet sin bedste rolle på fodboldbanen, og han er blevet en stor profil for både Tottenham og det danske landshold.

Det er han blevet som en mere holdende midtbanespiller, end han var tidligere i karrieren.

Da Thomas Frank havde Højbjerg på U17-landsholdet var han nemlig ofte 10'er, og dengang anbefalede Brentford-træneren, at Højbjerg skulle længere tilbage på midtbanen. Nu spår Frank, at Højbjerg kan blive en af Premier Leagues bedste.

- Jeg trænede Højbjerg på de danske ungdomslandshold. Da han var på U17-landsholdet, sagde jeg til ham, at han kunne blive en verdensklasse holdende midtbanespiller. Dengang var han en mere avanceret midtbanespiller og var ofte 10'er, siger han til The Telegraph.

- På bolden er hans tekniske egenskaber ekstremt gode. Han har en stærk førsteberøring og kan aflevere bolden over lange distancer. Han har også fysik og fart. Han har potentiale til at blive en af de bedste midtbanespillere i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg skiftede fra Southampton til Tottenham sidste sommer.