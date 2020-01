Kan blive holdkammerat med Schmeichel

Kasper Schmeichel kan måske se frem til at få en dansk klubkammerat i Leicester, inden transfervinduet i Premier League smækker i.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Leicesters manager, Brendan Rodgers, nemlig særdeles interesseret i at hente Jannik Vestergaard fra Southampton til King Power Stadium, hvor han skal bolstre forsvaret hos Leicester, der i denne sæson noget overraskende har meldt sig ind i top tre i den bedste engelske række.

I øjeblikket synes Leicester forholdsvis sikker på deltagelse i næste sæsons Champions League med hele 14 point ned til Manchester United på femtepladsen.

Alligevel leder Rodgers efter en spiller, som kan presse den foretrukne duo i midterforsvaret, Jonny Evans og Caglar Söyüncü.

Og her er den danske landsholdsspiller altså et særdeles varmt emne.

- Det handler ikke om at splitte de to midterforsvarere, som har været helt fantastiske. Men de har stadig brug for konkurrence, siger Brendan Rodgers til leicestermercury.co.uk, hvor han også spekulerer i et systemskifte.

- Jeg vil gerne have den mulighed. Det var noget, vi ønskede henover julen. Men det kunne ikke lade sig gøre dengang, forklarer han.

Kasper Schmeichel kan få en dansk holdkammerat. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Leicester skal dog have den store portemonnæ frem, hvis Southampton skal give slip på Jannik Vestergaard.

Den store stopper blev Danmarks dyreste fodboldspiller, da Southampton i 2018 betalte 18 mio. pund (ca. 159 mio. kroner, red.) for at hente ham hos tyske Borussia Mönchengladbach.

Den pris vil ledelsen i Southampton ifølge Ekstra Bladets oplysninger mindst have matchet, hvis de skal slippe danskeren, og klubben på sydkysten vil måske forsøge at presse prisen til 25 mio. pund (ca. 221 mio. kroner), selvom Jannik Vestergaard har været ude i kulden, siden han blev pillet ud efter første halvleg af det forsmædelige 0-9-nederlag til netop Leicester tilbage i oktober.

Alligevel har Vestergaard tidligere insisteret på at blive og kæmpe for sin chance, og han var tilbage i startopstillingen, da Crystal Palace tirsdag blev besejret 2-0.

Jannik Vestergaard er dog ikke det eneste navn på Brendan Rodgers' notesblok. Således skal også Juventus' Merih Demirel, Celtics Kristoffer Ajer, Burnley’s James Tarkowski og Brighton’s Lewis Dunk være varme navne.

