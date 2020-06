Kan blive mestre - på rivalernes parkeringsplads!

Det har været så godt som en kendsgerning i flere måneder efterhånden.

Liverpool vinder Premier League i 2020.

Alt skal gå mere end grueligt galt for Liverpool, hvis De Røde ikke kan kalde sig mestre om få runder af Premier League.

Mesterskabet kan sågar komme i hus allerede i denne uge, hvor den bedste engelske række vender tilbage, såfremt Manchester City snubler mod Arsenal, og Liverpool slår Everton.

Fejringen af det mesterskab kan dog gå hen og blive noget af et antiklimaks for Klopps tropper.

Flere engelske medier, blandt andre Daily Mail, beretter nemlig, hvordan champagne-propperne meget vel kan ende med at blive poppet på parkeringspladsen uden for Evertons stadion, Goodison Park.

Her bliver der nemlig efter alt at dømme opstillet nogle interimistiske omklædningsrum grundet retningslinjerne omkring coronavirussen i Premier League. Dem kan du i øvrigt læse om her.

Med respekt for Evertons hjemmebane, så havde Liverpool nok regnet med noget anderledes omstændigheder at fejre deres første mesterskab i 30 år i. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Gamle stadions kræver nye løsninger

Mediet skriver, at det er klubber med gamle stadions, der må finde på kreative løsninger i forhold til omklædningen.

Særligt omklædningsrummene har nemlig været problematiske at implementere i corona-udgaven af Premier League.

Foruden Everton må også Manchester United komme på noget nyt, da forholdene på Old Trafford ikke rækker.

Til kampe i ligaen vil der ikke være nogen tilskuere, mens højst 300 personer fra de to involverede klubber vil være på stadion for at undgå yderligere spredning af virussen.

Liverpools seneste mesterskab kom i hus i 1990 under den spillende træner Kenny Dalglishs ledelse. Det var med blandt andre danske Jan Mølby, Ian Rush og John Barnes på holdet.

Dengang toppede Merseyside-holdet tabellen foran Aston Villa, der onsdag sparker gang i Premier League anno 2020 igen oven på tre måneders corona-pause.

Mens spændingen er feset 99 procent ud af titel-kampen, så er der mere end rigeligt at spille for i sub-toppen og bunden af rækken, hvor der er stor rift om både europæiske pladser og redning fra nedrykning.

Her er det værd at bemærke, at femtepladsen er ensbetydende med Champions League, efter som Manchester City er udelukket fra turneringen de næste to år.

