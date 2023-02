Kan snart overgå Peter Schmeichel

David De Gea har nu tangeret Peter Schmeichels rekord for flest clean sheets for Manchester United

Det blev en dag til historiebøgerne for Manchester Uniteds 32-årige keeper David De Gea.

Spanieren gik på banen for 400. gang for den engelske storklub, og han blev således den første udlænding til at gøre det i Premier League, da 'De Røde Djævle' slog Leeds med 2-0 søndag eftermiddag.

Men med danske briller tangerede han en rekord, der måske er endnu mere bemærkelsesværdig.

Med sit clean sheet nummer 178 fordelt på alle turneringer har De Gea nemlig lagt sig op på siden af Peter Schmeichel, der har holdt buret rent ligeså mange gange i sin karriere for Manchester United.

Den danske stjerne repræsenterede klubben fra 1991 til 1999.

- Ja, jeg vidste godt, at jeg var tæt på at få den, sagde De Gea til Viaplay efter bedriften.

- Det er altid svært at holde clean sheets i Premier League, så jeg er meget glad. Så lad os køre videre, så vi kan få flere sejre og clean sheets.

Du kan se interviewet i videoen i toppen af artiklen.

Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

- Jeg er meget glad. Det handlede bare om kampen og ikke om de 400 kampe. Det handlede om at vinde, og det gjorde vi med 2-0. En fantastisk præstation fra holdet på en meget svær bane, fortalte spanieren om hans 400 kampe i Premier League.

Manchester United kan især takke Marcus Rashford for, at holdet fortsat kæmper med i toppen af Premier League. Den 25-årige angriber åbnede målballet efter 80 minutters spil mod Leeds, og han har nu scoret 12 gange i ligaen.

Manchester United har 46 point på Premier Leagues tredjeplads for 23 kampe. Arsenal har 51 point for to kampe færre, mens Manchester City har 48 point.