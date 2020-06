Kan spolere milliard-drøm

Verdenshandelsorganisation fastslår, at Saudi-Arabien har tilladt tv-pirater at sende Premier League-fodbold, mens den saudiske kronprins forsøger at overtage Newcastle United

Der er dem, der drømmer om saudiarabiske oliemilliarder, der fosser ind i klubkassen og sender Newcastle United op i toppen af britisk og international fodbold, men den saudiske kronprins’ forsøg på at overtage Premier League-klubben kan ende med aldrig at blive andet end netop det. Et forsøg.

Pengene var på vej fra Saudi-Arabien, men en rapport fra verdenshandelsorganisationen WTO trækker bremsen, idet det fastslås, at Saudi-Arabien ikke har forhindret en tv-station i landet i at sende kampe fra Premier League ulovligt.

WTO finder det dokumenteret, at det saudiske regime har støttet piratsenderen beoutQ og har optrådt på en måde, der er uforenelig med international lov om beskyttelse af rettigheder. BeoutQ har uden rettigheder tilbudt sine seere tennis fra Wimbledon og fodbold fra en række ligaer i Europa, herunder Premier League.

Det er kriminelt at transmittere fra sportsbegivenheder, man ikke har købt rettighederne til, og det er det, der kan forpurre den saudiske kronprins’ opkøb af Newcastle United. Premier League-advokater har nu i to måneder gransket købstilbuddet og vurderet køberen. En vigtig del af denne godkendelsesprocedure er at kortlægge, om køberen har været involveret i kriminalitet, skriver BBC.

Kronprinsen hedder Mohamed bin Salman, og han har har gennem ‘The Saudi Arabian Public Investment Fund’ - en investeringsfond med i praksis ubegrænsede midler - afgivet et bud på 2,5 milliarder kroner for 80 procent af aktierne i Newcastle United.

Saudi-Arabien har konsekvent nægtet at have støttet beoutQ og har afvist enhver forbindelse mellem regeringen og piratsenderen.

Rettighederne til at vise Premier League-fodbold i Mellemøsten ejes af beIN Sports, som hører hjemme i Qatar, der om to år skal afholde VM i fodbold.

Premier League er blevet bombarderet med henvendelser fra menneskerettighedsorganisationer, der opfordrer til, at ligaen afviser Mohamed bin Salman på grund af hans blodige fortid og Saudi-Arabiens mildest talt lemfældige omgang med menneskerettighederne.

Den 34-årige kronprins blev for alvor kendt internationalt, da hans udsendte bøller dræbte og parterede journalisten og systemkritikeren Jamal Khashoggi på det saudiske konsulat i Istanbul 2. oktober 2018.

