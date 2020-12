Kane tvivlsom til PL-brag

Se den udsatte 2. divisionskamp mellem FC Roskilde og AB torsdag aften kl. 18.30 i Ekstra Bladet+

Tottenham Hotspur har fået en flyvende start på denne sæson, og selv om danske Pierre Emile Højbjerg har haft stor indflydelse på Spurs' sæson, er det stadig Harry Kane og Son Heung-min, der laver målene for klubben.

Men José Mourinho risikerer at være uden en af de to offensive esser, når Tottenham møder Arsenal på søndag. Angriber Harry Kane missede træning onsdag og er med al sandsynlighed ikke med torsdag i Europa League mod LASK med Mads Emil Madsen på holdet.

Mourinho erkender, at han er bekymret for sin store stjerne i forhold til weekendens kamp.

- Jeg regner ikke med, at han (Lamela) kan blive klar til weekenden. Harry (Kane), Vinicius og Sergio (Reguilon) har en chance for at blive fit i weekenden, siger José Mourinho på et pressemøde før opgøret mod LASK og forklarer konkret om Kane.

- Jeg har ikke i sinde at sige, hvad der er med hans skade. Jeg tror, der er en god chance. Jeg har ikke i sinde at lyve, jeg vil ikke skjule noget i forhold til, om han kan spille eller ej. Jeg tror, at han spiller. Det er min fornemmelse, siger den portugisiske manager.

Tottenham er tæt på at gå videre fra Europa League-gruppespillet. Efter fire runder har holdet ni point, samme antal som Antwerpen og tre foran torsdagens modstander fra LASK.

London-klubben fører aktuelt Premier League med 21 point for 10 kampe, samme antal som Tottenham på andenpladsen.

