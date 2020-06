Kanonmål overrumpler Schmeichel

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Leicester og Kasper Schmeichel lignede en vinder på et sent mål i klubbens genstart efter coronapausen. Men på hjemmebane slog Watford til i overtiden med et akrobatisk mål, så resultat blev 1-1.

Dermed er Leicester på tredjepladsen i Premier League med 54 point for 30 kampe, mens Watford ligger et point over nedrykningsstregen. Men de tre klubber lige under har en spillet en kamp færre.

To flotte mål i overtiden skabte drama til sidst, efter at opgøret var begyndt mere stille.

Leicester havde massivt spilovertag, og efter ti minutter var det tæt på at give mål, da Youri Tielemans brød igennem i venstre side af feltet og serverede for Jamie Vardy, der hårdt presset sendte bolden forbi mål.

Watford kom stort set til intet, og derfor var det symptomatisk, at det var en stor opspilsfejl af Leicester, der førte til hjemmeholdets første chance.

Abdoulaye Doucoure fik frit skud i feltet, men Kasper Schmeichel reddede stærkt på halvlegens største tilbud.

Også i anden halvleg var der få gode chancer i begge ender. Leicesters Caglar Söyüncü headede lige forbi mål efter en dødbold, og hjemmeholdet misbrugte en friløber efter en ny glimrende Schmeichel-redning.

Som kampen skred frem, intensiverede Leicester jagten på sejren. Og det burde have udløst scoring med et kvarter tilbage med to kompetente forsøg inden for få sekunder.

Først ramte Marc Albrighton stolpen, og den rystede formentlig stadig, da James Maddison lige uden for feltet afsluttede, så keeper Ben Foster måtte hive en stor redning frem helt nede ved stolpen.

Det trak op til en nulløsning, men i kampens 90. minut scorede Leicester til 1-0. Ben Chilwell modtog bolden på kanten af feltet, og fra en lidt spids vinkel bragede han bolden op i fjerneste målhjørne.

Så skulle sejren være hjemme, men dybt inde i tillægstiden fik Watford et hjørnespark, hvor det lykkedes at udligne. Med ryggen til mål nærmest saksesparkede Craig Dawson, og Schmeichel kunne ikke forhindre målet, selv om han fik handskerne på.

Spiller du også manager-spil? Så bør du klikke her og få gode råd

Braithwaite reagerer på skeptiske Laudrup

Se også: Bindegal kamp endte 10-1

Overraskende udvikling i Barcelona