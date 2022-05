Kaos foran retten: Erkender kattemishandling

West Hams forsvarsspiller Kurt Zouma erkendte sig tirsdag skyldig i at have sparket og slået sin kat.

Det skete på et retsmøde ved Thames Magistrates' Court i det østlige London.

Den 27-årige franske landsholdsspiller erkendte sig skyldig i to forhold i henhold til dyrevelfærdsloven, oplyser nyhedsbureauet AFP.

Kurt Zouma angreb angiveligt katten, efter at han beskyldte den for at have beskadiget en stol i hjemmet.

Seancen blev en stor sag, efter at en video af hændelsen florerede på sociale medier i begyndelsen af februar.

I retten blev det forklaret, at angrebet blev filmet af Zoumas yngre bror, fodboldspilleren Yoan Zouma, som sendte det til en kvinde, han skulle på date med.

Men kvinden var så chokeret, at hun aflyste deres møde og sagde til ham: 'Jeg synes ikke, det er okay at slå en kat på den måde - lad være med at komme i dag.'

Yoan Zouma indrømmede at have medvirket til lovovertrædelsen.

Brødrene blev løsladt mod kaution forud for deres domsafsigelse ved samme domstol i næste uge.

Vagter forsøgte at skærme Kurt Zouma fra kameraer, da han ankom til retten, og det skabte kaos. Foto: Carlos Jasso/Ritzau Scanpix

I den omtalte video så man blandt andet Zouma samle katten op og lave, hvad der allermest ligner et målspark med kæledyret. Bagefter kan man se ham slå katten i hovedet og kaste en sko efter den.

Zouma undskyldte hurtigt. West Ham fordømte i klare vendinger forsvarsspillerens handlinger på videoen.

Ifølge Sky Sports idømte West Ham ham desuden en bøde på 250.000 pund, hvilket svarer til mere end 2,2 millioner kroner. Han spillede dog videre på klubbens førstehold.

Senere besluttede den britiske dyreværnsorganisation RSPCA, at brødrene Zouma skulle sigtes for hændelsen.