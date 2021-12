Kaos fortsætter: Ny kamp udsat

Coronavirus har fat i den bedste engelske række, som var det en krog i mundvigen af en hjælpeløs fisk.

Premier League-kampe er blevet udsat på stribe, og nu kommer opgøret mellem Everton og Newcastle på Goodison Park heller til at blive spillet på torsdag, som det ellers var planlagt.

Det oplyser Premier League på sin hjemmeside.

Årsagen er ikke overraskende coronavirus. Endnu engang.

Newcastle havde anmodet ligaen om en udsættelse, da klubben ikke har tilstrækkeligt med spillere til rådighed grundet smitte og en lang række skader. Det vil sige, at de ikke kan stille med 13 markspillere og en målmand, hvorfor ønsket er blevet accepteret.

På 'Boxing Day' - den 26. december - var tre kampe udsat. Tirsdag drejede det sig om to. Og nu på torsdag altså én.

- Ligaen er klar over, at beslutningerne i den sidste uge om at udsætte kampe vil skuffe tilhængere, og vi forstår jeres frustrationer i den her særlige tid, hvor fans ser frem til at se fodboldkampe, skriver Premier League blandt andet i udmeldingen.

Torsdag bliver dog ikke helt uden fodbold.

Manchester United får nemlig besøg af Burnley klokken 21.15.