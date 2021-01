Kaos truer: Vil have endnu en kamp udsat

Ifølge The Times vil Aston Villa have udsat søndagens kamp mod Everton på grund af coronasmitte

Det er til at forstå, hvis de høje herrer i Premier League river sig i håret for tiden.

En række kampe er allerede udsat, fordi flere klubber er ramt af corona, og ifølge The Times har Aston Villa nu anmodet om, at deres kamp mod Everton søndag rykkes.

Det sker, fordi klubben fortsat er hårdt ramt af corona og ikke har haft lejlighed til at træne. Derfor vil det være for risikabelt at skulle spille en kamp i weekenden.

Birmingham-klubben skulle have spillet mod Tottenham onsdag aften, men den kamp er allerede udskudt - og i stedet mødes Tottenham og Fulham i en også udsat kamp.

Ifølge The Times holder Premier League senere onsdag møde, hvor det angiveligt skal besluttes, om kampen kan udsættes.

Problemet med de mange udsatte kampe er, at kalenderen i forvejen er hårdt presset, fordi sæsonen kom senere i gang og skal slutte inden EM i juni. Derfor kan det blive en alvorlig udfordring at få klemt de udsatte kampe ind, hvis de berørte klubber også deltager i pokalturneringer eller europæiske turneringer.

I lørdags gennemførte Aston Villa FA Cup-kampen mod Liverpool med et hold bestående af ungdomsspillere. Her tabte man 1-4.

