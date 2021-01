Karrieren slut: Rooney permanent boss

Med 120 landskampe for England og mere end 500 kampe for Manchester United er Wayne Rooney måske den største engelske fodboldspiller i dette årtusinde.

Men nu er karrieren som spiller definitivt slut.

Derby melder torsdag, at Rooney er deres nye permanente manager.

- Uniteds førsteplads er forkert

For et år siden blev han spillende assistent i Derby, og i november blev han midlertid manager som afløser for fyrede Philippe Cocu, men nu har han fået en kontrakt på to et halvt år.

- Da jeg kom tilbage til Storbritannien, var jeg fuldstændig blæst bagover af Derby County Football Club. Stadion, træningsanlæg, spillerne og talenterne og selvfølgelig fanbasen, der er loyal og støttende, siger Rooney. På trods af andre tilbud vidste jeg instinktivt, at Derby County var det rigtige sted for mig, siger Rooney, der fra 2018 til 2020 var i USA hos DC United og også har været i Everton i to omgange.

Derby ligger i øjeblikket tredjesidst i Championship, men kun målscore forhindrer dem i at kravle over nedrykningsstregen.

