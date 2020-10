Kasper Schmeichel bombet i sænk

Kasper Schmeichel og Leicester City har fået en forrygende start på denne sæson med blandt andet den meriterende 5-2-sejr ude mod Manchester City.

Men søndag kunne de blåblusede slet ikke leve op til favoritværdigheden hjemme mod West Ham, der kunne rejse fra King Power Stadium i Leicester med en overraskende og sikker 3-0-sejr.

Der var ikke en gang spillet et kvarter, før Michail Antonio ved bageste stolpe kunne passere Kasper Schmeichel og indlede en trist søndag for Leicester-holdet.

Der var ikke rigtigt noget, som fungerede for hjemmeholdet, og ti minutter før pause blev det endnu mere op ad bakke for Leicester.

Forsvarskæden stod og blundede gevaldigt, da en meget høj bold blev sendt om bag backkæden.

Ingen reagerede på det, og i stedet kunne Pablo Fornals løbe frem, flot tæmme bolden og sende den ind bag en frustreret Kasper Schmeichel ved nærmeste stolpe.

Danskeren og Leicester fik tæsk hjemme. Foto: Alex Pantling/Ritzau Scanpix

Leicester havde scoret 12 mål i sæsonens første tre kampe, men den farlige offensiv var fuldstændig fraværende søndag.

Hjemmeholdet kom aldrig i nærheden af et comeback, og i stedet kunne Jarrod Bowen i 83. minut endegyldigt lukke kampen med scoringen til 3-0.

Leicesters normalt så målfarlige angriber Jamie Vardy understregede holdets ringe indsats, da han i kampens slutfase fik en friløber og chippede den et par meter forbi mål. Ganske enkelt en ringe afslutning.

Det var det ikke, da Harvey Barnes i overtiden efter flot bandespil på kanten af feltet som den første Leicester-spiller ramte målet i kampen og reducerede til 1-3.

Men helt symptomatisk for Leicesters dag stod den ene bande, Jamie Vardy, et par centimeter offside, og scoringen blev underkendt af VAR.

Omvendt kan West Ham glæde sig over, at man efter to nederlag til at indlede sæsonen på nu har vundet de to seneste kampe med samlet 7-0.

