Kasper Schmeichel skærer igennem: 'Latterligt'

Transfervinduet i Premier League lukkede torsdag, og her blev det ikke til et skifte for den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel, som ellers undervejs var sat i forbindelse med et muligt ryk til Chelsea.



I stedet valgte London-klubben at hente Kepa fra Athletic Bilbao for 590 millioner kroner, som er ny verdensrekord for målmænd. Det var endda anden gang, at det skete denne sommer efter Alisson først havde slået den med sit skifte til Liverpool.



I et interview med ESPN Brasil fortæller Kasper Schmeichel om, hvordan han oplever priserne for målmænd ryge til tops.



- Generelt er transfer-priserne latterligt høje for tiden, så det var kun et spørgsmål om tid, inden målmænd også kom med, da målmanden kan være forskellen på at vinde ligaen eller ej, lyder det fra den danske målmand.



For ham er det et helt specielt øjeblik, der fik priserne til at stige.



- Sådan er markedet, og jeg tror Neymars klubskifte var afgørende. Priserne blev ramt af inflation derefter, og det ville ramme alle positioner på banen. Man så det med Virgil van Dijk og nu med Alisson. Markedsværdierne er bare gået op, siger Schmeichel.



Endelig peger Kasper Schmeichel dog også på, at der nogle gange bliver fundet spillere, som kan leve op til den værdi deres transfer har haft. Det er eksempelvis Manchester Citys Ederson, som danskeren er meget imponeret over, og derfor giver han ros til Guardiola for at vide, hvad en målmand skal kunne.

