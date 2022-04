Katastrofen lurer: Gigant nærmer sig nedrykning

I 68 år har Everton været fast inventar i Premier League, men risikoen for at det er slut om halvanden måned, bliver større og større.

Onsdag aften tabte Frank Lampards tropper en direkte duel i bunden mod Burnley med 2-3. Til trods for at man gik til pause foran 2-1 på to straffesparksscoringer af Richarlison.

Nederlaget efterlader Everton på 17. pladsen - blot et enkelt point foran netop Burnley, der er lige under nedrykningsstregen på 18. pladsen.

Ud over at man har tabt seks af de sidste syv Premier League-kampe er det helt store problem for Everton, at deres resterende kampprogram ser aldeles ubehageligt ud.

De ni kampe byder blandt andet på møder med Manchester United, Liverpool, Chelsea og Arsenal, og så venter Leicester endda to gange. De øvrige tre kampe er mod Watford, Crystal Palace og Brentford.

Til sammenligning mangler Burnley kun at møde Tottenham og West Ham blandt de syv øverste hold.

Artiklen fortsætter under billedet..

Frank Lampard er en presset mand i Everton. Foto: LINDSEY PARNABY/Ritzau Scanpix

Skulle det ende med katastrofen for Everton, så vil det være første gang i 68 år, at man er en tur i den næstbedste række. Foruden Arsenal er Everton den klub i England, der har været flest sæsoner i træk i landets bedste række, mens der kun er to klubber, der gennem tiden har scoret flere point end Everton i toppen af engelsk fodbold.

Og hvis man stadig ikke er overbevist om klubbens størrelse, så kan man kigge i trofæskabet, hvor der står ni engelske mesterskaber og fem FA Cup-titler.

Netop det faktum at Everton er en større klub end de øvrige nedrykningskandidater var et af temaerne, da Frank Lampard mødte pressen efter kampen.

- Virkeligheden er, som den er. Vi er ikke anderledes end Burnley, Watford, Norwich eller Leeds. Det er her, vi er som fodboldklub. Spillerne behøver ikke lytte til eller læse andet end at møde op i morgen og få de rigtige resultater til at holde os i ligaen, lød det fra Lampard, hvis sæde naturligvis også er glohedt efter gårsdagens nederlag.

Den tidligere Chelsea-boss overtog roret i Everton i slutningen af januar, da Rafael Benitez blev fyret. I den periode er det dog blot blevet til to sejre i ni forsøg i Premier League.

Næste opgave for Everton er mødet med Manchester United hjemme på Goodison Park tidligt lørdag eftermiddag.