Kattemishandler taget til nåde

Det har fortsat ikke fået sportslige konsekvenser for den franske fodboldspiller Kurt Zouma, at han i en video, der er gået viralt, mishandler en kat med spark og slag.

West Ham-spilleren indgår trods den store virak i holdets planer til søndagens kamp mod Leicester.

Det fortæller West Ham-manager David Moyes på en pressekonference fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Ja, han er til rådighed mod Leicester. Der er forskellige holdninger til, om han burde være til rådighed. Vi har som klub truffet en beslutning, og den står jeg bag, siger David Moyes.

Den meget omtalte kattevideo blev et stort tema i starten af denne uge, og det kom bag på mange iagttagere, at Zouma trods dette var en del af startopstillingen, da West Ham tirsdag mødte Watford.

Moyes måtte efterfølgende forsvare sin beslutning.

- Jeg var skuffet, da jeg så det (videoen, red.), og klubben har taget affære, i den grad den kan. Min opgave er at udvælge det bedste hold, og det er Kurt en del af, sagde Moyes ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Han hentyder til, at klubben har idømt Zouma en bøde. Ifølge Sky Sports skal Kurt Zouma betale 250.000 pund, hvilket svarer til mere end 2,2 millioner kroner.

Zouma har undskyldt offentligt for sine handlinger, og han accepterer da også den bøde, som han er blevet tildelt af sin arbejdsgiver. Han indstiller til, at bøden bliver doneret til dyrevelfærdsorganisationer.

Fodboldspillerens to katte er kommet i dyrevelfærdsorganisationen RSPCA's varetægt. Organisationen arbejder sammen med politiet om yderligere efterforskning af episoden.

Adidas har set sig nødsaget til at annullere sin sponsoraftale med spilleren efter at have taget episoden op til vurdering.

Episoden har desuden fået økonomiske konsekvenser for klubben. En af West Hams egne sponsorer, selskabet Vitality, har således suspenderet deres indbyrdes aftale.

