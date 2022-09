Keane nægter at tale til Eriksen: Jeg er stadig sur

Manchester United vandt søndag med 3-1 over Arsenal, hvor danske Christian Eriksen kom til at spille en nøglerolle med blandt andet en målgivende aflevering i opgøret.

Efter kampen blev han interviewet af Sky Sports, som har den tidligere United-anfører Roy Keane som ekspert.

Det var dog ikke meget, som Keane havde at sige til Eriksen. Han kunne nemlig stadig huske, hvordan Danmark sendte Irland ud af VM-kvalifikationen tilbage i 2017, hvor netop Christian Eriksen storspillede med tre mål i 5-1-sejren i Dublin.

- Jeg har ingen spørgsmål, fordi jeg stadig er sur over Dublin, hvor du scorede, kom det tørt fra den irske hardhitter, som var assistenttræner på Irlands landshold dengang.

Selv tog Eriksen det hele med et smil og reagerede på, at han nok havde tænkt, at det forholdt sig sådan.

- Vi havde en god aften ude i Dublin, grinede Eriksen.

Annonce:

I forhold til kampen mod Arsenal var sagen også klar for United-profilen.

- Det var en sjov fodboldkamp, hvor der skete meget i begge ender - og med tanke på resultatet var det en herlig eftermiddag, sagde Eriksen som også glædede sig over, at de er kommet på sporet igen efter de to første kampe, som endte med nederlag.

Derudover har han et klart indtryk af, hvordan manager Erik ten Hag gerne vil have, at hans United-hold skal spille.

- Man kan se, hvor højt vi gerne vil stå og presse. I opbygningsspillet vil vi også gerne komme i de rette positioner, så vi kan få skabt chancer. Det har vi kvaliteterne til at gøre, forklarede Eriksen, som mener, at alle de forreste spillere kan aflevere og score.