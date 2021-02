Kig væk, Liverpool-fans: Foruroligende tal bag deroute

Der er nok at bekymre sig om hos Liverpool efter nederlaget til Everton på hjemmebane. Det er mere end 97 år siden, at Liverpool sidst tabte fire ligakampe i streg på hjemmebane

At Liverpool er i krise, kan selv de mest optimistiske fans næppe argumentere imod efter et sjældent nederlag til lokalrivalerne fra Everton lørdag aften.

De engelske mestre er blot nummer seks i Premier League. 16 point efter Manchester City, som oven i købet har en kamp i hånden.

Det skyldes i høj grad en forfærdelig start på 2021, der har bragt adskillige negative milepæle med sig.

Fire hjemmenederlag på stribe i ligaen for første gang siden 1923.

Fire nederlag på stribe i Premier League for første gang siden 2002.

Første hjemmenederlag til Everton i Premier League siden 1999.

Første nederlag til Everton i alle turneringer siden 2010.

Noget kunne tyde på, at Liverpool savner publikum på Anfield, for udover ovenstående bekymringer har Liverpool ikke scoret i åbent spil på hjemmebane siden Sadio Manés mål mod West Bromwich 27. december.

Det er intet mindre end 528 minutters fodbold siden.

De magre resultater betyder desuden, at Liverpool efter 25 runder har 33 point færre end i mesterskabssæsonen, hvor man blot havde tabt to point på nuværende tidspunkt - og langt færre skader at kæmpe med.

Thiago Alcantara har nok svært ved at forstå, at hans holdkammerater smadrede konkurrenterne i Premier League for bare et år siden. Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix

Trods krisen var det en roligere Jürgen Klopp, der troppede op til interview efter kampen, end det har været tilfældet de seneste uger.

- Vi skal forsvare bedre ved det første mål. Det gav kampen en retning, og det var unødvendigt. Men det skete, forklarede han om Evertons 1-0-scoring efter tre minutter.

Klopp var ikke synderligt utilfreds med spillet, men mere med effektiviteten foran mål.

- Der var momenter, hvor vi har helt frie i feltet. Men vi tog ikke chancerne og det er der, vi skal kritiseres. Det er fint.

Jürgen Klopps mandskab kan distanceres fra top fire med fem point, hvis West Ham slår Tottenham på London Stadium tidligt søndag eftermiddag.

