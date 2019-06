Kina på rov i Premier League: Vil nappe topscorer

The Gunners kæmper hårdt for deres bomber Pierre-Emerick Aubameyang, der kan tjene en gevaldig skilling på at skifte til Kina

Arsenal kæmper hårdt for at beholde Pierre-Emerick Aubameyang i truppen, men den 29-årige Gabon-bomber har stærke kort på hånden i den kontraktpoker, der angiveligt finder sted lige nu.

Ifølge Daily Mail har angriberen et stående tilbud fra Kina, der vil hæve hans ugeløn fra 190.000 pund i London til 300.000 pund i Asien. Man kan sige, at genetillægget er i orden, når man kan veksle en ugeløn på ’sølle’ 1,6 mio. kroner til 2,5 mio. kroner.

Til gengæld skal Aubameyang så give køb på Premier League til fordel for fodbold på et helt andet niveau i Kina, så valget står vel mellem sportslig topstatus eller rå økonomi.

Truslen er dog åbenbart stor nok til, at Arsenal har tænkt sig at give klubbens største stjerne et pænt løft i lønningsposen. Der resterer to år af kontrakten, og ifølge den britiske avis er The Gunners voldsomt opsatte på at forlænge den aftale et pænt stykke på den anden side af 2021.

Pierre-Emerick Aubameyang fører sig i øjeblikket frem i Milano, hvor der tilsyneladende bliver shoppet en del – og under alle omstændigheder nok skal blive råd til det.

Ifølge The Mirror kommer interessen fra Guangzhou Evergrande og Shanghai SIPG, der vil elske at kunne præsentere en angriber, der i en personligt fremragende sæson blev delt topscorer med 22 kasser sammen med Liverpool-duoen Mohamed Salah og Sadio Mané.

